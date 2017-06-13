دبي (الاتحاد)

افتتحت شركة «مشاريع قرقاش» رسميًّاً صالتها الجديدة لعرض سيارات مرسيدس-بنز المستعملة والمعتمدة، والكائنة في شارع الاتحاد، بمنطقة ديرة، دبي. ويعدّ هذا المنفذ التجاري الجديد والحصري أول صالة عرض في دبي مخصصة تحديداً لسيارات مرسيدس-بنز المستعملة والمعتمدة، حسب ما أفادت الشركة في بيان أمس. وتتّسم الصالة الجديدة بقدرتها على عرض 30 سيارة كحد أقصى في الداخل، كما أنها مجهّزة بمصاعد حديثة لتمكين مستشاري المبيعات من إجراء تقويم سريع للمركبات التي يراد التداول بها أو شراؤها.وسجّلت شركة «مشاريع قرقاش» في السنوات السبع الماضية نمواً متواصلاً في قطاع مبيعات السيارات المستعملة والمعتمدة، حيث ارتفع عدد هذه الفئة من السيارات المباعة لديها من 1100 في عام 2010 سيارة إلى 2100 سيارة في عام 2016، ما عكس نمواً ثابتاً ومطّرداً في المبيعات خلال هذه الفترة.

وقال شهاب قرقاش، عضو مجلس إدارة شركة مشاريع قرقاش: «حدّدنا ولاحظنا الطلب الكبير في سوق سيارات مرسيدس-بنز المستعملة والمعتمدة، وقد شكّل ذلك عاملاً رئيساً دفعنا إلى اتّخاذ قرارنا بالاستثمار في صالة عرض جديدة مخصصة بالكامل لهذا النوع من السيارات. تتمتع سيارات مرسيدس- بنز بسمعة فريدة في الأسواق المحلية، نظراً إلى المتانة الاستثنائية المتّبعة في صنعها واكتسابها الثقة على نحو متميّز، ما يجعلها مثالية لانتقال ملكيتها من مستخدم إلى آخر. ونتيجة لذلك، تحتفظ سيارات مرسيدس-بنز بقيمتها على الرغم من مرور الوقت، ما يمنحها شعبية متزايدة في سوق الإمارات العربية المتحدة الذي تشكّل فيه الجودة عنصراً مهماً».

ومن جهته، قال مارك دي هيس، رئيس شركة مرسيدس-بنز للسيارات في الشرق الأوسط: «تقدّم صالة العرض الجديدة مجموعة رائعة من الخدمات التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء إلى حد كبير. وقد تمّ تصميم صالة عرض سيارات مرسيدس-بنز المستعملة والمعتمدة لضمان توافر أعلى المعايير والتأكد من قيادة العملاء لسياراتهم برضى وراحة بال».