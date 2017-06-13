«الاتحادية للجمارك» تعقد الاجتماع التنسيقي الخامس مع الدوائر المحلية

دبي (الاتحاد)

عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك الاجتماع المشترك الخامس مع دوائر الجمارك المحلية في الدولة، مؤخراً في دبي. وتناول الاجتماع عدداً من القضايا العاجلة المطروحة على أجندة العمل الجمركي المشترك للارتقاء بمستوى الأداء في المنافذ الجمركية الحدودية.

وترأس معالي علي محمد بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، الاجتماع الذي استعرض الاجتماع تطورات المنطقة وتداعياتها على قطاع الجمارك في الدولة، والخطط المقترحة لدعم توجهات دولة الإمارات في هذا الشأن.

وقال الكعبي: «إن الاجتماع ناقش آخر مستجدات العمل الجمركي في ظل التطورات والتحولات الأمنية التي تسود المنطقة، وآليات تيسير التجارة، ودعم الصادرات الإماراتية إلى الدول التي تعاني اضطرابات أمنية»، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به المنافذ الجمركية في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة عبر الارتقاء بمستوى الأداء ورفع كفاءة المفتشين، وتطوير منظومة الفحص، وتبسيط الإجراءات، والإسراع في الإفراج عن السلع والبضائع الواردة.

وأكد ضرورة قيام قطاع الجمارك في الدولة بدوره الوطني في منع الممارسات غير المشروعة، وتنسيق الجهود لوضع آليات للرقابة الصارمة عليها، كما شدد على ضرورة التزام دوائر الجمارك المحلية والمفتشين الجمركيين في المنافذ المختلفة باليقظة والتأكد من صحة شهادات المنشأ ومستندات الإرساليات الصادرة والواردة من وإلى الدولة ومطابقتها للبيان الجمركي.

وأشار إلى تزايد وتيرة التحديات التي تواجه العمل الجمركي في المنطقة والعالم، مؤكداً أن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على وعي تام بتلك التحديات، وأنه يتم التنسيق بشأنها بصفة دورية بين الهيئة ودوائر الجمارك المحلية والجهات المختصة في الدولة، ووضع الخطط اللازمة لمنع آثارها السلبية وتعظيم إيجابياتها.

وقال معاليه: «إن الاجتماع أوصى بضرورة تعزيز إجراءات التفتيش والمعاينة في المنافذ الجمركية البرية والجوية والموانئ البحرية والمناطق الحرة على الشحنات الواردة، والتأكد من صحة بيانات الإرساليات الصادرة ووجهاتها التصديرية، إضافة إلى مواجهة عمليات التهريب المرتبطة بالدول التي تشهد اضطرابات أمنية».

وحضر الاجتماع محمد جمعة بوعصيبة، مدير عام الهيئة، وأحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة، وكل من محمد بن خادم الهاملي، مدير جمارك أبوظبي بالإنابة، وأحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، ومحمد مير عبد الرحمن، مدير عام جمارك الشارقة، وراشد حميد الكندي، نائب مدير عام جمارك الفجيرة، ومروان الشحي، مدير إدارة الشؤون الجمركية بدائرة جمارك رأس الخيمة، ومحمد العوضي، مدير إدارة الشؤون الجمركية بجمارك عجمان، وحبيب عبد الله، رئيس قسم الأمن والسلامة بجمارك أم القيوين، وعدد من مديري الإدارات بالهيئة. وأكد المشاركون في الاجتماع وقوفهم خلف القيادة الحكيمة لدولة الإمارات فيما تتخذه من قرارات تساهم في استقرار المنطقة ومحاصرة الدول والمنظمات الداعمة للإرهاب.

واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك وعضوية الإدارات الجمركية المحلية والجهات المختصة في الدولة لإعداد وتوحيد آليات وإجراءات العمل الجمركي والتفتيش في منافذ الدولة، وتحديد الموانئ ذات الكفاءة لهذا الغرض، إضافة إلى اعتماد نماذج التصاريح المعتمدة من الجهات المختصة في الدولة على الشحنات المصدرة والتدقيق عليها ومطابقتها من قبل التفتيش الجمركي، ونشر الوعي بين المصدرين والمستوردين بشأن التصاريح المطلوبة والإجراءات التي سيتم تطبيقها على وسائل النقل والشحنات المصدرة والتعرف إلى التحديات التي تواجههم. كما أكدوا أهمية التنسيق مع وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بإصدار شهادات المنشأ الإماراتية.