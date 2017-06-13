«الإمارات الإسلامي»: الذهب يحافظ على دوره كعامل رئيسي في تنويع المحافظ

دبي (الاتحاد)

كشف مؤخراً «مصرف الإمارات الإسلامي» عن توقعات الاستثمار للعام 2017 لمتعاملي خدمات إدارة الثروات، وجاء ذلك خلال سلسلة فعاليات حصرية أقيمت في أبوظبي ودبي وحملت عنوان:«التعامل مع الاضطرابات العالمية- توقعات الاستثمار لعام 2017». تحدّث في الفعاليات غاري دوغان، الرئيس الأول للاستثمارات في بنك الإمارات دبي الوطني، وركز على أبرز الأحداث العالمية التي شهدها العام الماضي، إلى جانب مجالات الاستثمار، واتجاهاته، والتطور الرقمي، إضافة إلى رؤية البنك للعام المقبل.

ووفرت الفعاليات منصة لنشر التوقعات العالمية لـ«الإمارات الإسلامي»، ومؤشرات التحليل الرئيسية عبر الأسواق المالية والاقتصادية العالمية، استناداً إلى توصيات التجار والتحليلات حول التعاملات المالية والاستثمارات.

وقال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»:«نرحب بالمتعاملين أصحاب الثروات، حيث تعد إدارة الثروات إحدى الركائز الرئيسية للعمليات المصرفية في «الإمارات الإسلامي»، ونهدف إلى تقديم خدمات استشارية مخصصة لمتعاملينا من أصحاب الثروات عبر منصة شاملة، مدعومة بمعرفة ودراية عميقة بالتمويل الإسلامي وخبرة واسعة بالاستثمارات المحلية والإقليمية».

وقال: يمكّننا التعاون المتواصل مع مقدمي الحلول المالية الإسلامية لتقديم قيمة مضافة للمتعاملين، كما يتيح لنا تحقيق هدفنا في أن نصبح المزود المفضل لحلول إدارة الثروات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المنطقة». وتناول دوغان، خلال الفعاليات الاضطرابات العديدة التي واجهت الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، والتي أدت إلى ظهور تحديات ألقت بتأثيرها على الأفكار السائدة.