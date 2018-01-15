صالحة الغرير تسرج «لا يفوتكم» للقب كأس الوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

أسرجت المدربة صالحة الغرير الجواد «لا يفوتكم» بقيادة آدم ماكلين، للفوز بجائزة الشوط الخامس المخصص للخيول العربية المبتدئة لمسافة 1600 متر، على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز البالغ جائزته 80 ألف درهم، الذي أقيم مساء أمس الأول بمضمار نادي أبوظبي للفروسية العشبي، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، لدعم ملاك الإسطبلات الخاصة.

ومنح «لا يفوتكم» المدربة والمالكة في نفس الوقت أول فوز لها بمضمار أبوظبي، وقطع البطل المسافة بزمن قدره 1:49:93 دقيقة متفوقاً بفارق طول عن «مجد الغربية»، وجاء في المركز الثالث «بوزيت دو كارير».

عقب ختام الشوط قام عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا» مدير عام الوثبة ستاليونز، يرافقهم عبدالله أحمد الشيخ، بتتويج الفائزين.

وأعربت المدربة الإماراتية صالحة الغرير، عن سعادتها بتحقيق أول فوز لها في مضمار أبوظبي خلال تاريخها السباقي، وقالت بأنه جاء في سباق مهم على لقب كأس الوثبة ستاليونز برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية.