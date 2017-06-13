«أيزكس تكنولوجيز» توقع اتفاقية شراكة مع «آي إف إس»

دبي (الاتحاد)

وقعت «آي إف إس»، الشركة العالمية في مجال التطبيقات المؤسسية، اتفاقية مع «أيزكس تكنولوجيز»، شركة استشارات تقنيات الأعمال سريعة النمو في دبي، كشريك قنوات لها. وحسب بيان أمس، تساعد الشراكة بين «آي إف إس» و«أيزكس» في توفير مجموعة المنتجات المبتكرة من «آي إف إس» للعملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبموجب الاتفاقية، تعمل «أيزكس» على تسويق وتطبيق المجموعة الكاملة من التطبيقات المؤسسية من «آي إف إس»، بما فيها حلول تخطيط الموارد المؤسسية وإدارة الأصول المؤسسية وإدارة الخدمات الميدانية لعملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا. كما تستثمر «إيزكس» في تدريب واعتماد فريقها لما قبل البيع وفريق التسليم من خلال أكاديمية «آي إف إس»، حيث إن بناء القدرات والكفاءات المحلية في تطبيقات الشركة سيمكّن «أيزكس» من مساعدة العملاء في الانتقال عبر الحقبة الرقمية بنجاح.