«اتصالات» تطلق فئة جديدة من خدمات شبكة الأقمار الصناعية عالية السرعة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «اتصالات» أمس، فئة جديدة من خدمات شبكة الأقمار الصناعية عالية السرعة (HTS)، لتوفير مستويات عالية من السعة والكفاءة لتلبية احتياجات قطاعات الأعمال في المواقع النائية أو في البيئات القاسية. وتوفر الخدمة الجديدة للعملاء سرعات أعلى، وتغطية أفضل، ومرونة أكثر من خلال زيادة الإنتاجية والكفاءة الطيفية لخدمات شبكة الأقمار الصناعية (VSAT) وتحسين أداء الشبكة بسعر معقول.

وقال أوسكار غارسيا، نائب الرئيس الأول لقطاع الأعمال في «اتصالات»: «ستتمكن اتصالات من خلال خدماتها الجديدة، عبر شبكة الأقمار الصناعية عالية السرعة HTS، من الوصول إلى شريحة أوسع من قطاعات الأعمال وتوفير حلول أقمار صناعية لهم بأسعار معقولة. وتتميز هذه الخدمة بسهولة دمجها مع شبكة العميل لتوفير مستويات عالية من الاستجابة والمرونة ولتلبية متطلبات العملاء في المناطق التي لا تتوافر فيها إمكانية الاتصال بشبكة الألياف الضوئية».

وتقدم «اتصالات» حالياً باقة متنوعة من حلول وخدمات شبكة الأقمار الصناعية (VSAT) لتوفير إمكانية الاتصال عبر الصوت والبيانات والفيديو وتطبيقات الإنترنت وشبكة الجيل الرابع (4G) في أي وقت ومكان عن طريق الأقمار الصناعية.