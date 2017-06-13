شركات المنطقة استثمرت 10 مليارات دولار في الأنظمة المتكاملة خلال 2016

دبي (الاتحاد)

بلغت قيمة سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات «اس آي» والأنظمة المتكاملة في الشرق الأوسط 10.34 مليار دولار، بعد النمو المتزايد الذي حدث على مدار السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفع معدل النمو السنوي الإجمالي «سي إيه جي آر» ليبلغ 8.87%، ما يخلق فرصاً هائلة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاعات الجديدة وفقاً لشركة «إس تي إم إي» لتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والأنظمة المتكاملة في الشرق الأوسط ومقرها دبي.

وأشارت المعلومات التي نشرتها مؤسسة «ماركتس آند ماركتس»، إلى أن الاهتمام المتنامي بعمليات الأتمتة وتطبيق الأنظمة المتكاملة في إدارة الأعمال، إضافة إلى التطور في تكنولوجيا الحوسبة السحابية والافتراضية، فإنه يتوقع أن يتم استثمار ما قيمته 387.85 مليار دولار سنوياً بحلول 2021 في مجال الأنظمة المتكاملة.

يشار إلى أن لأنظمة المتكاملة في الشرق الأوسط تشهد استمراراً في النمو بشكل كبير بالتزامن مع النمو السريع للتكنولوجيا وتطبيقها في مختلف المجالات، مع توقعات بالمحافظة على معدلات الطلب الحالية أو ارتفاعها عن معدلاتها.

وقال المدير التنفيذي لشركة «إس تي إم إي» أيمن البياع «تتحول الشركات في الوقت الراهن، باتجاه استخدام تكنولوجيا الحلول المتكاملة بهدف خلق قيمة مضافة من خلال عملية جمع الموارد في مصدر واحد والذي يبرز فعالية الاستثمار في هذا المجال. حيث كانت قطاعات الاتصال والإعلام والقطاع الحكومي الأكثر مساهمة في هذا المجال خلال الفترة ما بين 2011 و 2016. وهي الفترة التي شهدت فيها هذه الصناعات نمواً منقطع النظير، ومع ذلك فإنه يتوقع أن يشهد المستقبل مساهمة في الطلب على الحلول المتكاملة من قبل قطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات».