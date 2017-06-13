1.9 مليار درهم عائدات «ترانس جارد» السنوية

دبي (الاتحاد)

حققت مجموعة «ترانس جارد» لخدمات دعم قطاع الأعمال، نتائج تشغيلية ومالية سنوية قياسية، للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2017. وبينت الأرقام التي تولت تدقيقها شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» أن «ترانس جارد» حققت عوائد بلغت 1.9 مليار درهم بارتفاع قدره 33% بالمقارنة مع العام السابق، ووصلت قيمة الأرباح إلى 146 مليون درهم بزيادة قدرها 18% مقارنة بالعام السابق.

كما حققت الشركة إنجازاً آخر خلال العام المالي 2016 - 2017، تمثل في توسع قاعدة العاملين فيها، حيث ازداد عددهم من 46.500 موظف في 31 مارس 2016 إلى من 55.399 موظفاً في 31 مارس 2017 بنمو قوي بلغ 19%.

وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترانس جارد: «إن هذه النتائج القياسية غير عادية خاصة إذا أخذنا في الاعتبار عوامل الاقتصاد الكلي خلال الشهور الـ12 الماضية، التي بلغ معدل احتفاظ المجموعة بالأعمال خلالها أكثر من 90%، وتبرهن العقود الجديدة التي فازت بها المجموعة، سلامة استراتيجية الأعمال التي تتبعها، وتتمثل في التركيز على العميل وتعزيز عمليات الشركة إلى الحد الأمثل من خلال الابتكار والفاعلية».

وسجلت وحدة الخدمات النقدية، وهي من أبرز وحدات المجموعة والرائدة في الخدمات اللوجستية النقدية في الدولة، نمواً في العوائد بلغ 16% وفق تحليل الأداء المالي للشركة، حيث تحقق ذلك من خلال التعاقد مع عملاء استراتيجيين جدد وتوسيع اتفاقيات الشراكة مع شركاء تقديم الخدمات مثل «حانيبو»، الشركة الرائدة عالمياً في توفير حلول إدارة النقد للمتاجر.

كما وقعت ترانس جارد اتفاقية شراكة مع «ديبولد نكسدورف» التي تُمكن ترانس جارد الآن من تقديم الدعم من المستويين الأول والثاني لأجهزة الصراف الآلي لدى «ديبولد نكسدورف» ما يعزز قدرتها في إدارة النقد الحقيقي الكلي.