«اللجنة الاقتصادية» تناقش تهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار في عجمان

عجمان (وام)

أشاد المهندس عبدالله المويجعي رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان، بجهود الجهات كافة المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة، وحرصها على زيادة معدلات النمو الاقتصادي بتوفير خدمات متطورة وإلكترونية تلبي احتياجات الشركات والمصانع.

وثمن المويجعي، خلال ترؤسه لأعمال الجلسة السادسة للعام 2017 للجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان، جهود أعضاء اللجنة في تحقيق التنمية الاقتصادية بالإمارة، ورفع التوصيات اللازمة لزيادة واستدامة المقومات المتنوعة التي تتميز بها إمارة عجمان، خاصة في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة.

وناقشت الجلسة سبل سير العمل باللجنة وعدداً من الأعمال والمشاريع الاقتصادية القائمة، وآخر المستجدات بالقطاع الاقتصادي في الإمارة.

واستعرضت، بحضور أعضاء اللجنة: الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، وصالح الجزيري، ومروان عبيد المهيري، ومساعد مقرر اللجنة خولة الياسي، أهم الفرص والتحديات للقطاع الاقتصادي والأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الأخضر من خلال تنمية قطاعات الاقتصاد الأخضر وتهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار وبناء مقومات اقتصاد منتج كما تناولت الجلسة المصادر التنافسية والفرص الرئيسة المستقبلية المتاحة.

وقدم صالح الجزيري تصوراً عاماً عن توجهات دائرة التنمية السياحية في عجمان مستقبلاً، موضحاً أن القطاع السياحي يشمل العديد من العناصر الفاعلة في تطوره واستدامته، ومنها المواصلات والسكن والفعاليات والوجهات السياحية والترفيهية وغيرها.

وقال إن تطور القطاع السياحي يعتمد على التنوع السياحي من سياحة العائلات والسياحة العلاجية وسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية والسياحة البحرية وغيرها.

كما أكدت الجلسة ضرورة ربط المشاريع السياحية كافة برؤى وأفكار ممثلي المكاتب السياحية والفنادق في الإمارة، وكذلك ضرورة ربط المشاريع السياحية برواد الأعمال، بما يعزز النمو المتوقع للقطاع السياحي ويوفر فرص عمل لشباب ورواد الأعمال.

واطلع الحضور على أهم التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية التي تخدم القطاع العقاري في إمارة عجمان وتتضمن الخدمات الإلكترونية والذكية وخدمات المطورين ومنها خدمة قيد المطورين وخدمة قيد المشاريع وخدمات المستثمرين ومنها إصدار شهادة ملكية والتسجيل المبدئي، ونقل الملكية ومعاملات الرهن والشكاوى.