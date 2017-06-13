«ياس مول» يقدم حسومات حتى 90% لمدة 24 ساعة

أبوظبي (الاتحاد)

يقدم «ياس مول» ابتداءً من 25 يونيو الجاري، لمدة 24 ساعة، لزواره استعداد لعيد الفطر، حسومات حتى 90% بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية. وتفتح معظم المحال والعلامات التجارية أبوابها لمدة يوم كامل على مدار الساعة، وستقدم عروضاً تسويقية كل ساعة، خاصة بعد منتصف الليل، وتضم هذه العلامات كلاً من هايبرماركت «جيان» و«هوم سنتر»، و«هامليز»، و«هاوس اوف فريزر»، إضافة إلى «تريانو»، و«فوكس سينما»، و«عالم فيراري أبوظبي»، «وفن ووركس»، و«آيكيا» و«إيس هارد وير».

واحتفاءً بعيد الفطر المبارك، يقدم «ياس مول» بدءاً من العاشرة صباحاً 25 يونيو حتى العاشرة صباحاً 26 يونيو، مجموعة من الفعاليات المتميزة تضم العروض الترفيهية الحية، وحسومات كبرى، إضافة إلى جوائز فريدة من نوعها والتي تتضمن تذكرة سفر على درجة رجال الأعمال مقدمة من «الاتحاد للطيران»، تقدم للفائز في السحب النهائي يوم 26 يونيو الساعة 9:00 صباحاً. ويحصل محبي التسوق على فرصة مضاعفة للفوز بسيارة «تسلا» طراز S الكهربائية الجديدة، والتي يتم إعلان الفائز بها في عيد الأضحى المبارك.

وقال سعود خوري، المدير العام لـ«ياس مول»: «سيقوم (ياس مول) بتنظيم تجربة تسوق وترفيه مميزة لأول مرة في العاصمة أبوظبي، حيث سيفتح (ياس مول) أبوابه لمدة 24 ساعة متواصلة لاستقبال الزوار خلال عيد الفطر المبارك، وذلك بالتعاون مع الشركاء في جزيرة ياس، وتضم قائمة المشاركين عالم فيراري أبوظبي، و(آيكيا)، و(إيس هاردوير)».

ويقدم «ياس مول» 3 فرص لزواره للفوز بجوائز قيمة تبلغ قيمتها 40 ألف درهم، حيث يستضيف المول مسابقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في ساحة «تاون سكوير».