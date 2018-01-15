أبوظبي يبحث عن بطاقة النهائي أمام غنتوت

دبي (الاتحاد)

يسدل الستار اليوم عن منافسات الدور الأول من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملاعبه تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، التي تعد أولى مسابقات عام زايد الخير للبولو 2018.

ويلتقي في الجولة الثالثة والختامية غنتوت أي دي أس سيكيوريتيز المتصدر للبطولة برصيد 4 نقاط من انتصارين مع شقيقه فريق أبوظبي الوصيف برصيد نقطتين بفوزه على فريق الإمارات وخسارته من فريق ديزرت بالم مما يكسب مباراة اليوم أهمية بين الفريقين لبلوغ المباراة النهائية، إلا أن أبوظبي يحتاج للفوز من أجل التأهل مباشرة مع غنتوت والابتعاد عن الدخول في حسابات معقدة.

ويلتقي في المواجهة الثانية، فريق ديزرت بالم مع الإمارات، الأول يتساوى مع أبوظبي في النقاط برصيد نقطتين، والإمارات من دون رصيد إلا أنه يخوض المباراة الأخيرة بحثا عن الظهور الجيد وترك بصمة واللعب في أوراق الفرق.

يذكر أن الأول والثاني في الترتيب العام بنهاية الدور الأول يلعبان المباراة النهائية على أغلى الكؤوس فيما يودع الثالث والرابع البطولة رسميا، وهو ما سيتحدد اليوم عقب المباراتين.

من ناحية أخرى، أكملت اللجنة المنظمة كافة الاستعدادات لإبراز الحفل الختامي للبطولة والذي سيكون مسك الختام لكل نشاط النادي هذا الموسم قبل أن يتوجه فريق غنتوت للمشاركة في البطولات الأخرى منها سلسلة كأس دبي الذهبي، وعقدت اللجنة المنظمة خلال الأيام الماضية عدة اجتماعات للوقوف على أخر الترتيبات للحفل، الذي سيشهد العديد من المفاجآت من خلال السحب على تذاكر مجانية.