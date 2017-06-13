«دبي لتنمية الاستثمار» تبحث تعزيز الاستثمارات الكندية في دبي

دبي (الاتحاد)

قادت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بعثة تجارية استهدفت قادة الأعمال والمستثمرين في تورونتو ومونتريال بكندا، ضمن استراتيجية المؤسسة لتعزيز العلاقات الثنائية بين كندا ودبي، ورفع مستوى توافد الاستثمارات، ورؤوس الأموال الأجنبية إلى إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وشارك في البعثة التي ترأستها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، مركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومجمع دبي للعلوم، ومجموعة الإمارات، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي. واستهدفت هذه البعثة عرض لمحة عامة عن الخدمات المتوافرة، فضلاً عن اللقاءات والاجتماعات المباشرة مع قادة الأعمال وكبار المستثمرين من أصحاب الشركات الكندية.

وحظيت الزيارة بدعم وترحيب من البعثة الدبلوماسية الإماراتية في كندا، وبالأخص سلطان علي الحربي، القنصل العام لدولة الإمارات في تورونتو.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «خطت دبي شوطاً طويلاً في علاقاتها التجارية مع كندا، حيث تعد هذه الزيارة الثالثة على التوالي؛ نظراً للأهمية البالغة للسوق الكندية الذي يعد واحداً من أكبر الأسواق المصدرة للاستثمار في عام 2016، إلى جانب تفاعل المستثمرين الراغبين في الاطلاع على اقتصاد دبي القائم على الابتكار والمعرفة، إضافة إلى ذلك يرى مستثمرون كنديون عديدون فرصاً كبيرة في دبي».

وأضاف: «تأتي هذه الزيارة ضمن أهداف المؤسسة والمشاركين من الجهات الحكومية والمتخصصة في تنفيذ خطة دبي 2021، والمتركزة على الإبداع والخدمات الذكية والاستدامة وتحقيق السعادة، حيث التقى الوفد مع كبار المسؤولين التنفيذيين والرواد في مختلف القطاعات، من المؤسسات الأكاديمية والتجارية، والمواقع الصناعية، ومراكز الابتكار في تورنتو ومونتريال».