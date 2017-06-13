‬2.2 % ‬معدل التضخم ‬في أبوظبي خلال 5 ‬أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ معدّل التضخم في أسعار المستهلك في أبوظبي 2.2% ‬خلال الأشهر ‬الخمسة ‬الأولى ‬من ‬عام ‬2017 ‬مقارنة ‬بالفترة ‬نفسها ‬من ‬عام ‬2016، ‬حيث ‬بلغ ‬الرقم ‬القياسي ‬107.9% ‬للأشهر الخمسة ‬الأولى ‬من ‬عام ‬2017، ‬بينما ‬كان ‬105.6% ‬للفترة ‬نفسها ‬من ‬عام ‬2016.

وقال مركز الإحصاء أبوظبي، إن معدّل التغير النسبي في أسعار المستهلك بلغ 2% خلال مايو 2017 مقارنة بمايو 2016.

وانخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.1% ‬خلال مايو ‬2017 ‬مقارنة ‬بالرقم ‬القياسي ‬ل‬أبريل ‬2017

وأوضح المركز أن مجموعات الإنفاق الرئيسة وعددها اثنتا عشرة مجموعة، مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض». وأشار «المركز» إلى أن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» ساهمت بنسبة 55.3% في الارتفاع الذي حدث خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، وقد جاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدّل أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.5%. أما مجموعة النقل، فقد أسهمت بنسبة 33.1% ‬من ‬مجمل ‬معدّل ‬الارتفاع ‬الذي ‬تحقق ‬خلال ‬الخمسة ‬أشهر ‬الأولى ‬من ‬عام ‬2017 ‬مقارنة ‬بالفترة ‬نفسها ‬من ‬عام ‬2016، ‬حيث ‬ارتفعت ‬أسعار ‬هذه ‬المجموعة ‬بنسبة ‬5.3%.

وأوضح المركز بأن معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» ارتفعت بنسبة 2.4% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، كما ارتفعت أسعار المستهلك في شريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 2.6% ‬وشريحة ‬الرفاه «‬العليا» ‬بنسبة ‬1.9%. من جانب آخر، أثّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى ارتفاعها بنسبة 2.6%، ‬كما ‬أثّر ‬في ‬أسعار ‬المستهلك ‬لشريحة ‬الأسر ‬غير ‬المواطنة ‬فارتفعت ‬بنسبة ‬1.9%، ‬بينما ‬ارتفعت ‬أسعار ‬المستهلك ‬للأسر ‬الجماعية ‬بنسبة ‬1.6%. وأوضح المركز بأن منطقة منطقة أبوظبي ساهمت بنسبة 56.0% ‬من ‬مجمل ‬الارتفاع ‬في ‬معدلات ‬الأسعار ‬في ‬إمارة أبوظبي ‬الذي ‬بلغت ‬نسبته ‬2.2% ‬خلال ‬الخمسة ‬أشهر ‬الأولى ‬من ‬عام ‬2017 ‬مقارنة ‬بالفترة ‬نفسها، ‬كما ‬ساهمت ‬منطقة ‬العين ‬بنسبة ‬38.1% ‬ومنطقة ‬الظفرة ‬بنسبة ‬5.9% ‬من ‬مجمل ‬الارتفاع.