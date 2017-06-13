«كهرباء دبي» ترسّخ منهج الإبداع والابتكار

دبي (الاتحاد)
نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي لقاءً للاستعداد للمشاركة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته الـ21، وتكريم الفائزين في الدورة الماضية على المستوى المؤسسي وفئات الأوسمة، وذلك بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور أحمد نصيرات، المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، والنواب التنفيذيين للرئيس، ونواب الرئيس، والموظفين المتميزين بالهيئة.
وتوجه الطاير خلال اللقاء بالشكر لجميع القائمين على برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لدوره في تطوير أداء الدوائر الحكومية من خلال التدريب المتواصل والمتابعة الدائمة، وثمن جهود موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق الإنجازات وفوزهم بجائزة الجهة الحكومية الرائدة، كما اطلع على التحضيرات الجارية للدورة المقبلة.
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