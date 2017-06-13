«كهرباء دبي» ترسّخ منهج الإبداع والابتكار

دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي لقاءً للاستعداد للمشاركة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته الـ21، وتكريم الفائزين في الدورة الماضية على المستوى المؤسسي وفئات الأوسمة، وذلك بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور أحمد نصيرات، المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، والنواب التنفيذيين للرئيس، ونواب الرئيس، والموظفين المتميزين بالهيئة.

وتوجه الطاير خلال اللقاء بالشكر لجميع القائمين على برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لدوره في تطوير أداء الدوائر الحكومية من خلال التدريب المتواصل والمتابعة الدائمة، وثمن جهود موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق الإنجازات وفوزهم بجائزة الجهة الحكومية الرائدة، كما اطلع على التحضيرات الجارية للدورة المقبلة.

وأوضح الطاير «عملت (الهيئة) على تبني الآليات التنفيذية الفورية لتطبيق المنظومة التي ترمي إلى الارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة، وترتكز أولوياتها على تحقيق النتائج وبناء القدرات بوسائل ابتكارية، مع التركيز على الأعمال الرئيسة، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتميز الهيئة وتحقيق إنجازات ذات مستوى عالٍ من التميز في الأداء الحكومي، وذلك من خلال مواكبة أحدث البرامج العالمية الرامية إلى التطور الإداري والتميز في الأداء وتوفير أرقى الخدمات الحكومية المتميزة، واعتماد أفضل الممارسات العالمية بما يحقق سعادة الناس».‏‭