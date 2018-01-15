ديل بييرو: خروج «الآزوري» كارثة ودموع بوفون «صدمة»

شمسة سيف (أبوظبي)

«أعطوني سحر مهارات ديل بييرو أصبح أفضل لاعب في التاريخ».. جملة قالها البرازيلي الظاهرة رونالدو إعجاباً بأسطورة و«أيقونة» اليوفي وإيطاليا أليساندرو دل بييرو، الذي بهر بمهاراته الملايين من عشاق «الساحرة المستديرة»، كما وصفه مارتشيلو ليبي الذي قاد منتخب الآزوري إلى الفوز بكأس العالم 2006، بأنه قائد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولم يقف الإعجاب إلى هذا الحد، بل امتد حتى حصد لقبي «الملك» و«الرسام» الوصف الذي أحب عشاقه إطلاقه على أحد أفضل اللاعبين في العالم الذين ارتدوا «الرقم 10».

ورغم هذا الإطراء فضل ديل بييرو الحدث عن الحاضر والمستقبل حيث كشف نجم المنتخب الإيطالي وأيقونة يوفنتوس في حوار مع «الاتحاد» خلال زيارته أبوظبي، عن ردة الفعل التي صاحبت الإخفاق الإيطالي في بلوغ مونديال روسيا، والصدمة التي عاشها الجميع، والأسباب التي أدت إلى ذلك، وتطرق إلى استعدادات روسيا لاستضافة النهائيات وتطور الكرة الآسيوية، وبعض أسرار خبايا مسيرته في عالم «الساحرة المستديرة».

وعبر ديل بييرو عن خيبة الأمل التي أصابت كل محب وعاشق للكرة الإيطالية، بعدم تأهل «الآزوري» إلى كأس العالم «روسيا 2018»، وقال: إحساس سيئ جداً، وشعرت بالحزن للاعبين والمنظومة بأكملها ولجميع الإيطاليين، لعدم المشاركة في الحدث العالمي الكبير، وهذا لم يحدث منذ 70 عاماً، ولم أتخيل حتى اللحظة غياب إيطاليا، لأنه حدث مثل كأس العالم، هو الأهم في حياة أي شخص محب وممارس لكرة القدم.

وتطرق ديل بييرو إلى صدمة وبكاء زميله السابق بوفون حارس المنتخب واليوفي عقب الإخفاق في التأهل، وقال: بكل تأكيد شعرت بالأسف الشديد بعد أن أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، ورؤية دموع الحسرة على وجه أحد أفضل الحراس، الذي أعرفه جيداً، ولعبت بجانبه لفترات طويلة، وانتابني الكثير من الحزن لرؤيته بتلك الوضعية التي كانت مثل الصدمة، وهو الحارس الذي اجتهد وعمل الكثير حتى يكون علامة فارقة مع منتخب بلاده.