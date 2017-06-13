كوزمين.. «مهندس الألقاب»

دبي (الاتحاد)

نجح الروماني أولاريو كوزمين في ترسيخ اسمه في المنطقة عموماً، وفي دوري الخليج العربي على وجه التحديد، بوصفه مهندساً لحصد الألقاب، وإعداد الفرق التي تتحول تحت قيادته إلى منافس دائم في المقدمة، وتحديداً مع الأهلي والعين هنا، والهلال في السعودية.

كان كوزمين لاعباً سابقاً برز في مركز الخط الخلفي، وبعد الدفاع عن ألوان عدة فرق رومانية، جاءت آخر محطاته في كوريا الجنوبية ليعتزل بعد 225 مباراة رسمية، ليتحول بعد عام 2000 إلى التدريب، حيث بدأت رحلة صعوده التدريجي حتى وصل لقيادة ستيوا بوخارست الروماني موسم 2006-2007، ووقتها وصل معه إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حالياً)، ثم انتقل لتدريب الهلال السعودي عام 2007، وهناك توج بلقب الدوري مرة واحدة وحصد لقب كأس ولي العهد السعودي مرتين، ثم انتقل لتدريب السد القطري، الذي حقق معه لقب كأس قطر عام 2010.

عرف كوزمين نجاحاً مباشراً مع العين بعد قدومه إليه عام 2011، حيث حصد معه لقب الدوري مرتين وكأس السوبر، ثم رحل بعد ذلك إلى الأهلي، الذي توج معه بلقب الدوري مرتين وكأس الخليج العربي مرتين وكأس السوبر ثلاث مرات، إلى جانب الفوز بكأس السوبر الإماراتي المغربي، والوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا قبل عامين.

وسبق لكوزمين اختياره أفضل مدرب في رومانيا عام 2006، وأفضل مدرب في دوري الخليج العربي ثلاث مرات آخرها العام الحالي.