دبي ( الاتحاد)

يبدو أن «الريمونتادا» صناعة كتالونية، فقد تمكن البارسا من العودة بعد التأخر بهدفين أمام ريال سوسييداد، ليحقق فوزاً كبيراً برباعية لهدفين، وسجل الفريق ريمونتادا تاريخية أخرى بالفوز في أنويتا معقل الفريق الباسكي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 3900 يوم، أما «العودة» الثالثة فهي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي نجح في ضرب رقم أسطورة التهديف الألماني جيرد موللر، وبالاستمرار في رصد وجوه الريمونتادا فقد واصل لويس سواريز رحلة التوهج والعودة للتألق بعد بداية موسم هي الأسوأ بالنسبة له، وخامس وجه لريمونتادا الفريق الكتالوني يتمثل في توهج البرازيلي باولينيو العائد من الصين، والأمر على هذا النحو يعني أن البارسا هو بطل الريمونتادا بوجوهها الخمسة.

(1) وداعاً لعنة أنويتا

الريمونتادا التاريخية التي حققها برشلونة بكسر لعنة أنويتا هي الأهم في مسيرة الفريق الكتالوني الموسم الحالي، فقد فشل برشلونة في تحقيق أي فوز على ريال سوسييداد بمعقل الأخير «أنويتا» منذ 5 مايو 2007، حينما فاز بهدفين لإيتو و إنييستا، ومنذ هذا الوقت، أي ما يقرب من 3900 يوم، فشل في هزيمة الفريق الباسكي بمعقله، حيث تلقى 5 هزائم، وتعادل في مباراتين، مما جعلها أقرب إلى العقدة، ونجح ميسي وسواريز في موقعة الأحد في إنهاء اللعنة بالفوز برباعية لهدفين، وهو مؤشر على قوة الجيل الحالي للفريق الكتالوني، على الرغم من كل ما تردد في بداية الموسم من أن رحيل نيمار مقدمة للانهيار.

(2) ريمونتادا بالأربعة