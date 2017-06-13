  • الثلاثاء 18 رمضان 1438هـ - 13 يونيو 2017م

الجزائر يتغلب على توجو

تونس يتخطى مصر بهدف في رادس بتصفيات «أفريقيا 2019»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 13 يونيو 2017

عواصم عربية (أ ف ب، د ب أ)

تغلب منتخب الجزائر على توجو 1- صفر في المباراة التي أقيمت بينهما في مدينة البليدة ضمن منافسات المجموعة الرابعة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2019 المقررة في الكاميرون، وسجل سفيان هني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24.

وتغلب المنتخب التونسي على نظيره المصري 1-صفر على ملعب رادس فجر أمس في افتتاح مباريات المجموعة العاشرة، وسجل طه ياسين الخميسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.

وكانت هذه المجموعة شهدت تعادل النيجر وسوازيلاند سلباً.

ويتأهل أبطال المجموعات الـ12 مع ثلاثة منتخبات صاحبة أفضل مركز ثانٍ والكاميرون المضيفة إلى النهائيات.

ونفى عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري ما رددته تقارير حول أنه شعر بالغضب إزاء استبعاده من تشكيلة «الفراعنة» في المباراة التي خسرها أمام مضيفه التونسي، مؤكداً احترامه لقرارات الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 