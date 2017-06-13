تونس يتخطى مصر بهدف في رادس بتصفيات «أفريقيا 2019»

عواصم عربية (أ ف ب، د ب أ)

تغلب منتخب الجزائر على توجو 1- صفر في المباراة التي أقيمت بينهما في مدينة البليدة ضمن منافسات المجموعة الرابعة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2019 المقررة في الكاميرون، وسجل سفيان هني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24.

وتغلب المنتخب التونسي على نظيره المصري 1-صفر على ملعب رادس فجر أمس في افتتاح مباريات المجموعة العاشرة، وسجل طه ياسين الخميسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.

وكانت هذه المجموعة شهدت تعادل النيجر وسوازيلاند سلباً.

ويتأهل أبطال المجموعات الـ12 مع ثلاثة منتخبات صاحبة أفضل مركز ثانٍ والكاميرون المضيفة إلى النهائيات.