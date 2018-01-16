محمد بن زايد: رؤية زايد في التنمية المستدامة وصون البيئة ستبقى نبراساً نهتدي به

سيد الحجار، ووام (أبوظبي)

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفائزين التسعة بـ «جائزة زايد لطاقة المستقبل» لعام 2018، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في أبوظبي ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وتتخذ الدورة العاشرة من الجائزة الأبرز عالمياً في مجال الاستدامة، طابعاً خاصاً هذا العام لتزامنها مع «عام زايد».

وشارك في التكريم فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور فخامة الرئيس داني فور، رئيس جمهورية سيشل، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وممثلي الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن لعام 2018 أهميةً خاصةً بالنسبة إلى دولة الإمارات التي تحتفي فيه بعام زايد، إحياءً للذكرى العطرة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جسد في مسيرته المباركة، أسمى معاني الحكمة والقيادة والعطاء، مشدداً سموه على أن الرؤية الحكيمة للشيخ زايد في التنمية المستدامة وصون البيئة، ستبقى نبراساً نهتدي به ونحن نمضي في مسيرتنا لبناء الوطن والارتقاء به عالياً، وستظل مصدر إلهام يحفز على إطلاق مبادرات تهدف إلى ترسيخ دعائم الاستدامة حول العالم.

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لا تزال تنهل من إرث القائد المؤسس عبر إطلاق برامج ومبادرات تستلهم فكره ورسالته، ومنها جائزة زايد لطاقة المستقبل التي تأسست لترسيخ نهجه، وتكريم أصحاب الجهود المتميزة الذين يحدثون أثراً إيجابياً ملموساً في مجتمعاتهم.