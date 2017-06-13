«الرجل الآخر».. مشوار استرجـــــــــاع ذاكرة مفقودة

القاهرة (الاتحاد)
«الرجل الآخر» مسلسل اجتماعي درامي مهم عرض خلال شهر رمضان الكريم، وحقق نجاحاً جماهيرياً ونقدياً لافتاً، تمت ترجمته في حصده الجائزة الذهبية وقت عرضه عام 1999 من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، كما حصل بطلاه نور الشريف، وميرفت أمين على جائزتي أفضل ممثل وممثلة.
ودارت أحداثه حول رجل «مختار العزيزي» يفقد ذاكرته، وتصل عائلته إليه، ومع الوقت يكتشف أخطاء جسيمة ارتكبها في حق بعض الناس، منها زواجه من صاحبة مقهى طيبة أحبته وأحبها.
|
وقال المؤلف مجدي صابر: إن نور الشريف كان حريصاً على عمل بروفات قبل التصوير ليرد على استفسار المشاركين في العمل، وكان يحضر قبل التصوير بساعتين، ويتقمص الشخصية لدرجة أنه كان يشعر أنه فاقد للذاكرة، وكان في فترات الراحة يحرص على قراءة كتاب أو رواية، لأنه كان يحب أن يثقف نفسه باستمرار.
|
وتابع: «أذكر أن المخرج رشح ميرفت أمين لدور الزوجة في المسلسل، واتصل نور الشريف بها، ولكنها خشيت أن تقوم بدور شرير حتى لا تتأثر فكرة الجمهور عنها، ولكن نور أقنعها بأن لديها رصيداً من حب الجماهير، ولن يتأثر ذلك الرصيد بدور شر، وأن الدور سيعتبر إضافة لها، فوافقت».