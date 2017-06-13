ماجدة محيي الدين (القاهرة)

تناول الطعام الماليزي تجربة مميزة، فهو يعبر عن إرث وتاريخ وثقافة المطبخ الآسيوي بكل تنوعاته ومذاقاتها الشهية، ويعكس المطبخ الماليزي تراث المجموعات الثلاث الرئيسة لسكانها، وهم الملايو والصينيون والهنود إلى جانب تأثره بالثقافات الوافدة.

ومن الأطباق الرئيسة على مائدة رمضان الماليزية «الساتية»، فهو الأكثر شهرة بمكوناته من شرائح اللحم أو الدجاج المتبلة لفترة طويلة قبل أن تشوى على الفحم مع زبد الفول السوداني لتقدم مع الأرز والخضراوات.

ويبقى طبق الأرز سيد المائدة الماليزية وخاصة على مائدة الإفطار وتتعدد طرق طبخه وإعداده بإضافة الخضراوات والتوابل والمكسرات واللحوم والبهارات وأنواع الصلصة المختلفة، ومن لوازم المطبخ الماليزي الفلفل الأحمر الحار الذي يدخل في معظم الأطباق، إلى جانب حليب جوز الهند والتمر هندي وكمّ هائل من التوابل.

ومن الأطباق التقليدية على مائدة الإفطار «نانسي ليما» الذي يتم تحضيره من الأرز البخاري بحليب جوز الهند مضافاً إليه اللحم أو الأسماك الصغيرة المجففة، ويقدم عادة على ورق أشجار الموز ولا تنسى السيدة الماليزية إعداد «الأوام» وهو أحد أهم أنواع المقبلات التي تسبق تناول الطعام، ويتم تجهيزه من نوع خاص من أوراق الأشجار الممزوجة مع الفلفل الأحمر مضافاً إليه الروبيان المفروم.