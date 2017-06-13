يحيى أبو سالم (القاهرة)

تعمل شبكة «فيسبوك» على مدار الساعة للمساعدة في بناء مجتمع آمن للأشخاص الذين يستخدمون منتجاتها المختلفة، كونها تعد أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم، وترى الشركة أن الأمن الإلكتروني هو أكثر من مجرد توفير بنية تحتية قوية،. ولهذا أطلقت صفحة إعدادات الأمان الجديدة التي تسهل على مستخدمي شبكتها العملاقة مهمة السيطرة على أمن حساباتهم وبياناتهم وموادهم المختلفة، بطريقة سهلة وأكثر قوة وعملانية مما مضى.

وكونها الأكثر انتشاراً على مستوى العالم، تعمل فيسبوك دائماً على ابتكار طرق أكثر أمناً وأدوات أسهل استخداماً تصب في مصلحة الملايين من مستخدميها، وهو الأمر الذي وضعته الشركة في قائمة أولوياتها عن تصميمها لصفحة الأمان الجديدة الخاصة بها، حيث أجرت الشركة مؤخراً بعض البحوث لفهم كيفية استخدام الأشخاص لإعدادات الأمان على فيسبوك بشكل أفضل ولاحظت مسألتين مشتركتين، الأولى هي ضرورة التمكن من تحديد أهم الأدوات الأمنية بسهولة، والثانية أن تكون إعدادات الأمان سهلة الفهم بالنسبة للمستخدمين.

تطوير الإعدادات

ترى شركة فيسبوك أن الكثير من الناس يرغبون في تحسين أمن حساباتهم وموادهم الرقمية بشكل كبير، ولكنهم ببساطة لا يعرفون كيف يبدؤون بذلك، وهو ما دفع الشركة لعمل تصميم جديد كلياً لأدوات الأمان الخاصة بشبكتها، تأتي بشكل أكثر وضوحاً وسهولة للمستخدمين. حيث يمكن الآن لأعضاء فيسبوك القدامى وحتى المنتسبين الجدد، عند الوصول إلى صفحة إعدادات الأمان، ملاحظة نقاط مهمة، مثل المصادقة الثنائية ولائحة جهات الاتصال الموثوق بها في أعلى الصفحة في قسم التوصيات.