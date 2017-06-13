أفضل 5 ألعاب سباق سيارات مجانية لهواتف أندرويد

دبي (الاتحاد)

تعج متاجر التطبيقات الذكية بآلاف الألعاب التي بدأت تنافس منصات الألعاب الشهيرة «بلاي ستيشن» و«إكس بوكس» و«نينتندو».. وبحسب ARABHARWARE، فهنالك 5 ألعاب مجانية تعد الأفضل، والتي تمتلك عشرات الملايين من المحبين لها.

CSR Racing 2

من أكثر الألعاب الخاصة بسباق السيارات تحميلا في متجر Google play ولديها شعبيه وتقييم ممتاز من اللاعبين، فقد حصلت على تقييم 4.7 من أصل 5 نجوم وهو يعد أعلى تقييم للعبه سباق سيارات، سلسلة CSR Racing تعد من أكثر ألعاب سباقات السيارات شهرة، لعبة CSR Racing 2 هي لعبة Drag Racing وفى اللعبة ستستطيع شراء السيارات والتعديل عليها وتطويرها ومن ثم التسابق.

Asphalt 8