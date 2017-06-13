يوسف بن تاشفين.. قائد دولة المرابطين

القاهرة (الاتحاد)
يوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن وارتقطين، كنيته أبو يعقوب، من قبيلة لمتونة بموريتانيا، تميز بالجهاد والعدل والزهد والإخلاص، له دور كبير في ترسيخ مبادئ الإسلام في الغرب الإسلامي، قارع الإسبان والمارقين من الدين وملوك الطوائف، وشهد أحداثاً شحذت مواهبه.
اجتمع إليه أشياع قبيلته وأعيانهم، وأطلقوا عليه «أمير المؤمنين»، فأبى وقال حاشا لله فخيروه، فاختار «أمير المسلمين وناصر الدين».
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بعث ألفونسو ملك قشتالة الإسبانية رسالة إلى ابن تاشفين بعد أن سمع عنه قال فيها: من أمير النصرانية إلى يوسف بن تاشفين، أما بعد: فإنك اليوم أمير المسلمين ببلاد المغرب، وأهل الأندلس قد ضعفوا عن مقاومتي ومقابلتي، فكتب له ابن تاشفين على ظهرها «الذي سيكون ستراه»، فنزلت الكلمات كالصاعقة على ألفونسو وزلزلته.
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أعاد ابن تاشفين تنظيم جيشه واتجه إلى مدينة فاس، فحاصرها وفتحها، وانطلق إلى مدينة طنجة صاحبة القلاع الحصينة، ودارت معركة قوية وقُتل قائد طنجة «سقوت» ودخل المسلمون المدينة، وضاعف ابن تاشفين الجهد ومواصلة العمل لفتح باقي المدن حتى وصل إلى سبتة وحاصرها بحراً ودخلها.
تبين لابن تاشفين بعد انتصاره في الأندلس أن ملوك الطوائف ليسوا أهلاً للبقاء في مراكز السلطة فيها، وجاءته نداءات العلماء بطرد الطائفيين الذين كانوا يفضلون النصارى عليه، فطردهم وأنهى عهد ملوك الطوائف في الأندلس ووحدها مع المغرب في ولاية واحدة لتصبح أكبر ولاية إسلامية في دولة الخلافة.
توفي يوسف بن تاشفين عن عمر يقارب المئة عام بعد أن أسس أول إمبراطورية في الغرب الإسلامي.