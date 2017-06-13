ربنا أَتمم نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير

أحمد محمد (القاهرة)
أمر الله بالتوبة النصوح، ووعد عليها بتكفير السيئات، ودخول الجنات، والفوز والفلاح، حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم، ويمشون بضيائه، ويشفقون إذا طفئت الأنوار، التي تعطي المنافقين، ويسألون الله أن يتمم لهم نورهم فيستجيب الله دعوتهم، ويوصلهم ما معهم من النور واليقين، إلى جنات النعيم.
والتوبة، العزم على عدم العودة إلى العصيان مع الندم على ما فرط منه فيما مضى، والنصوح الخالصة في العمل والقول، التي لا تردد فيها، كما في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، «سورة التحريم: الآية 8».
|
والمراد بالإتمام المداومة والاستمرارية إلى أن يصلوا إلى دار السلام، قال الضحاك، ليس أحد إلا يُعطى نورا يوم القيامة، فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى المؤمنون ذلك أشفقوا أن يُطفأ نورهم.
|
وعللوا سؤالهم أنك يا ربنا ما سألناك بهذه المطالب، إلا لأنك على كل شيء قدير، فلا يعجزك شيء، فأتمم لنا هذا الخير، وأدمه إلى أن نصل إلى موعودنا دار السلام، وهذا النور على قدر نور الأعمال في الدنيا، فالجزاء من جنس العمل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يُؤْتَوْنَ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، يَمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ، مِنْهُمْ مَنْ نُورُهُ مِثْلُ الْجَبَلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ نُورُهُ مِثْلُ النَّخْلَةِ، وَأَدْنَاهُمْ نُوراً مَنْ نُورُهُ عَلَى إِبْهَامِهِ يُطْفَأَ مَرَّةً، وَيُوقَدُ أُخْرَى».
والعبد يسأل الَله عز وجل أن يتم نوره، ويسبغه عليه في الدنيا حتى يتم له كمال النور على الصراط يوم القيامة، وإتمام النور، إسباغه الذي من آثاره العلم، والهدى والإيمان، وسؤال الله المغفرة للذنوب، فيه الوقاية من كل الشرور ومن أعظمها النار، وأن كل الخلق مفتقرون، حتى الأنبياء، إلى هذين المطلبين في الدنيا والآخرة.
ومن أعظم ثمرات التوبة النصوح، الفلاح والنجاح، والأمان إلى دار السلام، ومن فضل الدعاء، وعظم شأنه، أن منافعه تعود على الداعي بالخير في الدنيا والآخرة، فلا غنى للخلق عنه مهما كانت رتبهم، وعلو منازلهم.