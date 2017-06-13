الإسلام.. وسطية واعتدال في العبادات بعيداً عن الإفراط

القاهرة (الاتحاد)
النصوص الإسلامية تدعو إلى الاعتدال، وتحذر من التطرف الذي يعبر عنه في لسان الشرع بألفاظ عدة، منها الغلو والتنطع والتشدد، والواقع أن الذي ينظر في هذه النصوص يتبين بوضوح أن الإسلام ينفر أشد النفور من هذا الغلو، ويحذر منه أشد التحذير، ويخوف من مغبته.
يقول الدكتور حلمي عبدالرؤوف، أستاذ الفقه بكلية التربية جامعة الأزهر، حذر القرآن الكريم من الغلو في آيات كثيرة في قوله سبحانه: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ...)، «سورة النساء: الآية 171»، وقوله تعالى: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ)، «سورة المائدة: الآية 77».
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والإسلام لا يقر ما دعت إليه بعض الفلسفات من إهمال الحياة المادية لأجل الحياة الروحية، ومن حرمان البدن وتعذيبه حتى تصفو الروح وترقى، ومن إهدار شأن الدنيا من أجل الآخرة، فقد جاء الإسلام بالتوازن بينهما، وقال رسول الله (ص) «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي».
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ومن الأدلة التي تحذر الأمة من الغلو حديث رسول الله (ص) أنه قال: «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»، ويشاد بمعني يغالب، فمن غالب الدين فشق على نفسه، فسيكون منتهى أمره إلى الانقطاع، ولذلك وضع الإسلام علاجاً للغلو منها، الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه ومنهج السلف الصالح، ومجانبة البدع.