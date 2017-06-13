«يوم الواقعة».. بدايته زلزلة الأرض وتفتيت الجبال

محمد أحمد (القاهرة)
سميت الواقعة لتقرير الحقيقة التي لا شك فيها، وهي أن يوم القيامة حق وأن الحساب حق، وأن الجزاء حق، وفيه تتبدل أقدار الناس، في ظل الهول الذي يبدل الأرض غير الأرض، وتتحدد مصائر السابقين وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، وما يلقون من نعيم وعذاب ويرى المكذبون رأي العين مصيرهم ومصير المؤمنين.
ورد اللفظ في القرآن الكريم في سورة الواقعة في قوله تعالى: (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ * خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ * إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجًّا * وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا * فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا * وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاثَةً * فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * ثُلَّةٌ مِّنَ الأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِّنَ الآخِرِينَ)، «الآيات: 1 - 14»، وفي قوله تعالى في سورة الحاقة: (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ * وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً * فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ * وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ * يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ)، «الآيات: 13 - 18».
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وذكر المفسرون أنها سميت الواقعة لأنها خفضت أقواما في عذاب الله، ورفعت، أقواماً إلى طاعة الله، وقال عمر بن الخطاب خفضت أعداء الله في النار، ورفعت أولياءه في الجنة، وقال بعض العلماء: إذا قامت القيامة، وحصلت هذه الأحوال العظيمة، ظهرت منزلة أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة.