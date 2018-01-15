الإمارات نموذج يحتذى في تكريم المبتكرين ونشر الطاقة النظيفة عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عدد من الفائزين بجائزة زايد لطاقة المستقبل، أهمية دور الإمارات في تكريم المبتكرين ونشر الطاقة النظيفة عالمياً، لاسيما بالدول النامية، موضحين أن تجربة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة نموذج يحتذى به عالمياً.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن جائزة زايد لطاقة المستقبل تعد واحدة من أهم الجوائز الدولية المرموقة والرائدة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تشجع المنظمات المبتكرة التي تعمل على تحسين حياة الإنسان من خلال حلول الطاقة المتجددة، مشيدين برؤية قيادة دولة الإمارات الرامية إلى تبني حلول الطاقة المستدامة في مختلف أنحاء العالم. وأكدوا أن تكريم الجائزة لطلاب المدارس الثانوية يحفز الطلاب على تنفيذ مشاريع متنوعة بمجال الطاقة النظيفة، ما يجعلهم قادرين على ابتكار الأفكار والتخطيط وتحديد الأهداف المستقبلية.

وقال جاسم عيسى الشراوي عضو مجلس إدارة مدرسة «بيان البحرين»، إن جائزة زايد لطاقة المستقبل، تعد إحدى الجوائز المرموقة عالميا، لاسيما أنها ترتكز على رؤية المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، معرباً عن شكره لدولة الإمارات في تكريم الابتكارات، لا سيما لطلاب المدارس.

وأوضح أن مشروع مدرسة البيان البحرينية يشمل تطبيقات متنوعة للطاقة المتجددة من الشمس والرياح وتدوير المياه، مؤكداً أن الجائزة ستسهم بشكل مباشر في دعم المشروع.