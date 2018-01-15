بلحسن مالوش : تجربة مسفر مع «النشامى» ناجحة

عبدالله القواسمة (أبوظبي)
أنهى المنتخب الأردني لكرة القدم أمس معسكراً تدريبياً مكثفاً أقامه في العاصمة أبوظبي تحت قيادة جمال أبوعابد المدير الفني، استعداداً لخوض نهائيات كأس آسيا التي تقام في الإمارات مطلع العام المقبل.
وخاض «النشامى» مواجهتين وديتين أمام فنلندا الخميس الماضي وخسرها بنتيجة 1-2، والدنمارك مساء أمس الاثنين، بمشاركة لاعبيه المحليين وبغياب اللاعبين المحترفين.
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وأكد مالوش، الذي سبق له تولي منصب المدير الفني للاتحاد الإماراتي، أن ترتيب مواجهتين مع منتخبين أوروبيين هما فنلندا والدنمارك يعتبر مكسباً كبيراً لـ «النشامي» في مستهل رحلة التحضيرات، إذ تتضمن خطة الإعداد التي ستتواصل حتى نهاية العام الحالي المزيد من المواجهات الودية القوية الأخرى، والتي سيفصح عن مواعيدها لاحقاً.
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ووصف الدكتور مالوش تجربة الدكتور عبدالله مسفر مع المنتخب الأردني بالناجحة، والتي نال على إثرها إشادة الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد، مشيراً إلى أن إنهاء العلاقة مع مسفر جاء بناء على رغبة من الأخير الذي آثر الابتعاد لظروف خاصة، حيث يكن له الجميع في الأردن الاحترام والتقدير على الجهود التي بذلها مع المنتخب وعلى مدار عام كامل.
وعن الفوارق التي لمسها ما بين كرة القدم الإماراتية والأردنية قال مالوش: «هنالك مبادئ أو معايير تحكم نجاح أي تجربة كروية. كرة القدم الإماراتية تتفوق من النواحي التنظيمية والتسويقية على كرة القدم الأردنية التي تمتاز في المقابل بالعنصر البشري، حيث وفرة اللاعبين والمدربين، مما يعني توافر فرص الانتقاء والمفاضلة والاختيار على صعيد المواهب. في المحصلة لكل تجربة كروية مميزات وإيجابيات يفترض العمل على تطويرها. بالنسبة لي أرى أن كلا الاتحادين الإماراتي والأردني تجمعهما قواسم مشتركة، تتمثل في السعي الدائم للارتقاء بالمنظومة، مع الإشارة هنا إلى العلاقات الوطيدة التي تربط فيما بينهما».