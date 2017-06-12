اشترِ هذا المنزل وتمتع بالعيش في بلدين

أبوظبي (الاتحاد نت)

إذا كنت محتاراً بين العيش في كندا أو الولايات المتحدة، فبإمكانك الجمع بين الحُسنيين بشراء منزل في ولاية فيرمونت الأميركية يقع بالضبط عند علامة الحدود الفاصلة بين البلدين.

وذكر موقع مجلة (تايم) الأميركية إن علامة الحدود الفاصلة بين الولايات المتحدة وكندا تقع مباشرة خارج الباب الأمامي للمنزل.

وقد عرض الزوجان بريان وجوان دومولين المنزل المميز للبيع الواقع في حي بيبي بلين ببلدة ديربي، لكن قالا إنهما يجدان صعوبة بالغة في العثور على مشتر لسببين، أولهما أن المنزل يحتاج للكثير من العمل والأموال لترميمه والسبب الثاني هو القيود الأمنية المتزايدة عند الحدود منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة عام 2001.

وقد تسبب هذه القيود الكثير من الحرج عند محاولة عبور مالكي المنزل من الولايات المتحدة إلى كندا على الرغم من أنهما يحملان جنسية أميركية كندية مزدوجة. وقال بريان إنهما يقعان في مشكلات في كل مرة يتم فيها تغيير عناصر دوريات الحدود الكندية.

وبريان وجوان في سبعينيات العمر ويريدان الانتقال للعيش في مدينة اونتاريو في كندا ليكونا بالقرب من أبنائهما وأحفادهما.

ومنزلهما المميز متاح للبيع للأمريكيين وللكنديين على حد سواء.

على الرغم من القيود الأمنية التي تحيط بالمنزل، لكن العيش بين دولتين كبيرتين مثل كندا والولايات المتحدة أمر يستحق العناء بلا شك.