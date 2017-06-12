جرائم قطر في ليبيا كبيرة ولدينا الوثائق والشهود

أمل عبدالله (طرابلس)

أكد أحمد أبوزيد المسماري المتحدث العسكري للقوات المسلحة الليبية أن دولة قطر لعبت دوراً سلبياً خطيراً في الأزمة الليبية، وأن هذا الدور له أوجه عدة منها المادي والمعنوي، مشدداً على وجود وثائق وشهود وبلاغات مختلفة ضد قطر. وأضاف: قطر عملت على إفساد المجتمع الليبي بمليارات الدولارات واللعب على النسيج الاجتماعي الليبي.

وأوضح، في حديث مطول مع «الاتحاد» أن جرائم قطر في ليبيا كبيرة للغاية، وأنها تشتمل على قضايا اغتيالات وإفساد الحياة العامة والخاصة للمواطن الليبي وتدمير مؤسسات الدولة ومحاربة القوات المسلحة العربية الليبية، عبر ميليشيات قامت الدوحة بتمويلها لتحقيق هذه المخططات الخبيثة، ومن بينها اغتيال الشهيد عبد الفتاح يونس ومئات العسكريين والنشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، ومحاولة اغتيال المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي. وأضاف: في بداية 2011 وما بعدها وجود ضباط قطريون ومجموعات قطرية إرهابية كانت تقود العمليات ضد كتائب القذافي، وكانت تتعامل مع أسماء بعينها مثل آل الصلابي وأبوكتف وبالحاج وغيرهم من الأسماء الذي اتضح بعد ذلك أنهم من أكبر قادة الجماعات الإرهابية، ولديهم تنظيمات وخطط لجعل ليبيا قاعدة انطلاق نحو دول أخرى.

وأشار إلى أن قطر جلبت العديد من الإرهابيين سواء المقاتلين والفنيين لليبيا للتفخيخ والتفجير والاغتيالات والتدريب، من هؤلاء عناصر من حماس ووجدنا العديد من الوثائق وكذلك مناهجهم ودروسهم ومصانع مفخخات في مناطق كانت تحت سيطرة الإرهابيين في بنغازي.