برنامج إعداد «أبيض الشباب» ينتظر اعتماد المدرب الجديد

معتصم عبدالله (دبي)

فرغت إدارة المنتخبات باتحاد الكرة من وضع الترتيبات الخاصة بالبرنامج المعد مسبقاً لإعداد منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، ضمن التحضيرات لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً والمقررة بأندونيسيا في أكتوبر من العام الحالي، في انتظار عرض البرنامج على المدرب الجديد الذي سيقود المنتخب خلفاً للصربي ليوبنيكو درولفيتش، حيث يبحث اتحاد الكرة تعيين مدرب جديد لتولي المهمة.

وتولى درولوفيتش (49 عاماً) الذي اعتذر عن عدم إكمال مشوار مهمته مع المنتخب لظروف خاصة، قيادة «أبيض الشباب» في يونيو من العام الماضي، وأشرف على المنتخب خلال مشوار مشاركته في تصفيات بطولة آسيا للشباب التي أقيمت قرغيزستان في نوفمبر من العام الماضي، حيث حجز «الأبيض» مقعده في النهائيات، بعد صدراته ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من عمان والبحرين و6 لقرغيزستان، ولا شيء لنيبال.

وضمت قائمة المتأهلين إلى النهائيات الآسيوية بجانب أبيض الشباب منتخبات طاجيكستان (المجموعة الثانية) السعودية (المجموعة الرابعة)، الأردن (المجموعة الخامسة)، كوريا الجنوبية (المجموعة السادسة)، الصين (المجموعة السابعة)، فيتنام (المجموعة الثامنة)، اليابان (المجموعة التاسعة)، أستراليا (المجموعة العاشرة)، قطر (المجموعة الثالثة)، في المقابل، تأهلت خمسة منتخبات عبر بوابة أفضل الثواني، وشملت العراق، تايلاند، كوريا الشمالية، الصين تايبيه، ماليزيا، إضافة الى أندونيسيا «المستضيف».

وذكر عبيد مبارك مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية، أن برنامج إعداد أبيض الشباب المعد مسبقاً يتضمن تجمعات شهرية بجانب خوض عدد من التجارب الودية، خلال معسكرات الإعداد الداخلية والخارجية، وصولاً الى موعد المشاركة المرتقب في نهائيات أندونيسيا، والمؤهلة بدورها الى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في 2019.

من جانبه أوضح راشد عامر المشرف الفني لمنتخب الشباب، أن برنامج التحضيرات استعدادات لنهائيات أندونيسيا 2018، ينتظر اعتماد المدرب الجديد، وكشف عن الترتيب لخوض المنتخب نحو 19 مباراة دولية في إطار التحضير للنهائيات القارية، ومن المنتظر أن يخوض «أبيض الشباب مباراتين وديتين أمام ضيفه منتخب تايلاند في فبراير المقبل، بعد اعتذار المنتخب السعودي، على أن يعود الأبيض لخوض دورة ودية دولية في السعودية حسب البرنامج المعد، لتستمر بعدها تجمعات الأبيض والمعسكرات الداخلية والخارجية، والتي تتضمن بدورها أداء عدد آخر من التجارب التي تسهم في الوصول بجاهزية اللاعبين للدرجة المطلوبة».