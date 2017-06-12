الإمارات والسعودية والبحرين توجه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة مع قطر

أبوظبي، جدة، المنامة (وكالات)
صرح مصدر مسؤول بأنه عطفاً على البيان الصادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر للمبررات الواردة في صيغة القرار، وما تضمنه من إجراءات، وما أشار إليه البيان من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الشعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في دولة الإمارات، وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية تقديراً منه - حفظه الله - للشعب القطري الشقيق. وتنفيذاً للتوجيهات، فقد خصصت وزارة الداخلية هاتف رقم (9718002626+) لتلقي هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
وفي الإطار نفسه، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تقديراً منه للشعب القطري.
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وقد خصصت وزارة الداخلية البحرينية، هاتف رقم (0097317399821) لتلقي تفاصيل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.