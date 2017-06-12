الإمارات والسعودية والبحرين توجه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة مع قطر

أبوظبي، جدة، المنامة (وكالات)

صرح مصدر مسؤول بأنه عطفاً على البيان الصادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر للمبررات الواردة في صيغة القرار، وما تضمنه من إجراءات، وما أشار إليه البيان من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الشعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في دولة الإمارات، وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية تقديراً منه - حفظه الله - للشعب القطري الشقيق. وتنفيذاً للتوجيهات، فقد خصصت وزارة الداخلية هاتف رقم (9718002626+) لتلقي هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وفي الإطار نفسه، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تقديراً منه للشعب القطري.

ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» عن مصدر مسؤول قوله «إنه عطفاً على البيان الصادر عن المملكة بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر للمبررات الواردة في صيغة القرار وما تضمنه من إجراءات، وما أشار إليه البيان من حرص المملكة العربية السعودية على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة العربية السعودية وجزء من أرومتها، فقد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تقديراً منه للشعب القطري الشقيق. وأضاف المصدر، أنه إنفاذاً لهذا التوجيه الكريم فقد خصصت وزارة الداخلية الهاتف رقم (00966112409111) لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. وأصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين أيضاً أمراً ملكياً بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية، وذلك تقديراً للشعب القطري الشقيق. وذكرت «وكالة أنباء البحرين» أنه إلحاقاً ببيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر والإجراءات المتخذة تجاهها نتيجة لتماديها في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، فقد صدر أمر ملكي سامٍ عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية، وذلك تقديراً للشعب القطري الشقيق، والذي يمثل امتداداً طبيعياً وأصيلاً لإخوانه في مملكة البحرين.

وقد خصصت وزارة الداخلية البحرينية، هاتف رقم (0097317399821) لتلقي تفاصيل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.