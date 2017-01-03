معرض بنيويورك يضم صوراً ورسومات لأسطورة الملاكمة «كلاي»

برلين (د ب أ)

تعرض مسيرة أسطورة الملاكمة محمد علي الذي أعلن نفسه الأعظم بالتسلسل الزمني في معرض فني بالجمعية التاريخية بنيويورك، يستمر حتى 26 مارس المقبل.

تعرض بعض أشهر الصور والرسومات لبطل الوزن الثقيل إلى جانب بعض مساهماته الفنية.

وفي غرفة تبديل الملابس قبل إحدى مباريات الملاكمة عام 1962، انتزع محمد علي دفتر الرسم الخاص بالرسام الأميركي ليروي نيمان، قائلاً: «ماذا تفعل؟ يمكنني فعل هذا، أعطني إياه». وبيدين ملفوفتين بضمادات من القماش الناعم، أضاف علي رسمه ووقع العمل باسم كاسيوس كلاي، وهو الاسم الذي حصل عليه عند مولده وتخلى عنه عندما تحول إلى الإسلام في عام 1964.

وقال المصور جورج كالينسكي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عند افتتاح المعرض: «لقد كان يتمتع بشخصية مميزة ومؤدياً، ولكن في نهاية اليوم كان حقاً ملاكماً. لقد شعرت أنني مميز لأن أكون في مداره». تظهر صور كالينسكي ورسومات نيمان، محمد علي الفائز ببطولة العالم في الملاكمة في الوزن الثقيل ثلاث مرات والحاصل على ميدالية ذهبية أولمبية في قمة مسيرته، وهو يحقق مكاسب كبيرة في بعض مواجهاته الأسطورية، وكذلك في لحظات شخصية أكثر هدوءاً. ويحمل قسم كالينسكي عنوان «أنا ملك العالم: صوراً لمحمد علي بعدسة جورج كالينسكي»، بينما لوحات ورسومات نيمان معنونة بـ«محمد علي وليروي نيمان وفن الملاكمة».

ويعرض أيضاً زوجين من القفازات ورداء الملاكمة الذي كان يرتديه علي عندما اختير كرياضي القرن من قبل اللجنة الأولمبية الدولية في عام 1999.