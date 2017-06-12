مهاجمو لندن ارتدوا أحزمة ناسفة مزيفة لإثارة الذعر

لندن (أ ف ب)

كشفت الشرطة البريطانية، أمس، عن أن المهاجمين الذين نفذوا اعتداء جسر «لندن بريدج» ارتدوا سترات مصنوعة من قوارير مياه فارغة مربوطة بأحزمة جلدية. وقال قائد الشرطة دين هايدن، «لم أرَ هذا الأسلوب مستخدما في بريطانيا من قبل، حيث يخلق الإرهابيون أقصى درجة ممكنة من الذعر عبر ربط متفجرات مزيفة بأنفسهم».

ونشرت الشرطة صوراً لقوارير ملوثة بالدماء ومغطاة بلاصق فضي وأسود، مربوطة بأحزمة بنية. وأضاف هايدن «أي شخص شاهدها تلك الليلة كان سيعتقد أنها حقيقية». ودهس المهاجمون الثلاثة المارة وقاموا بعمليات طعن في اعتداء أسفر عن ثمانية قتلى في 3 يونيو، قبل أن تقتلهم الشرطة.