حزب ماكرون يكتسح البرلمان الفرنسي بأكثر من 400 مقعد

باريس (وكالات)

أفادت التقديرات الأولية بعد إقفال مكاتب الاقتراع للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية مساء أمس، أن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون حصل على غالبية كبيرة. وبحسب هذه التقديرات، فإن حزب «الجمهورية إلى الأمام» يأتي في الطليعة جامعاً ما بين 32,2 و32,9%، يليه حزب الجمهوريين اليميني (20,9 إلى 21,5 %) ثم الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة (13,1 إلى 14%).

وتتوقع هذه التقديرات حصول حزب ماكرون في نهاية الدورة الثانية على ما بين 390 و445 مقعداً من أصل 577 تتألف منها الجمعية الوطنية.

واعتبر جان بول دولوفوي المسؤول في حزب «الجمهورية إلى الأمام» أن هذه النتائج تدفعنا إلى التعاطي بـ«كثير من التواضع» مع «المسؤولية العظيمة» الملقاة علينا.

ونالت حركة «فرنسا المتمردة» بقيادة اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون نحو 11%، أمام الحزب الاشتراكي الذي نال ما بين 9 و10,2%.