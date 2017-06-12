واشنطن (وكالات)

صعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، هجومه على المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي»، ووصفه بأنه «جبان» بعدما سرب للصحافة مضمون اجتماعات، خاصة عقداها تكشف عن أن ترامب طلب منه التخلي عن التحقيق في قضية التدخل الروسي.

وفي تغريدة صباحية غاضبة من نادي نيوجيرسي للجولف الذي يملكه، شكك ترامب في شخصية كومي وما إذا كان قد انتهك القانون بالكشف عن ما دار بينهما من حديث. وكان كومي يقود تحقيقات «أف بي آي» في تصرف العديد من مساعدي ترامب واتصالاتهم بالحكومة الروسية، التي تقول أجهزة الاستخبارات الأميركية أنها كانت تهدف إلى ترجيح كفة الانتخابات لصالح ترامب، قبل أن تتم إقالته.

وعقب إقالته سرب كومي تفاصيل صادمة حول ما دار في سلسلة من اجتماعاته مع ترامب طلب منه فيها الرئيس «الولاء» ولمح إلى رغبته في أن يعلق تحقيقاً يجريه مكتبه بشأن مستشار ترامب للأمن القومي.

وقال منتقدو ترامب، إن ذلك يعتبر دليلاً على أن الرئيس قد يكون عرقل العدالة، وهو ما يمكن أن يعتبر سبباً للبدء بتحقيق بهدف إقالته.