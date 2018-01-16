أبوظبي (الاتحاد)
وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، مذكرة تفاهم مشتركة مع «جامعة الحسين التقنية»، المؤسسة الأكاديمية والبحثية المختصة في الهندسة التطبيقية بالمملكة الأردنية الهاشمية، للتعاون في تنمية رأس المال البشري ودعم تطوير تقنيات مستدامة للقطاعات الاقتصادية الحيوية بالأردن.
ووقع مذكرة التفاهم أمس الدكتور لبيب الخضرا رئيس جامعة الحسين التقنية، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018.
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وسيتم تشكل لجنة توجيهية للمتابعة وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية.
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وقال محمد جميل الرمحي المدير التنفيذي للعمليات في مصدر «سيساهم هذا التعاون في الاستفادة من خبرات ومعارف أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعة للتوصل إلى حلول مبتكرة لمعالجة تحديات الطاقة النظيفة.