أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، مذكرة تفاهم مشتركة مع «جامعة الحسين التقنية»، المؤسسة الأكاديمية والبحثية المختصة في الهندسة التطبيقية بالمملكة الأردنية الهاشمية، للتعاون في تنمية رأس المال البشري ودعم تطوير تقنيات مستدامة للقطاعات الاقتصادية الحيوية بالأردن.

ووقع مذكرة التفاهم أمس الدكتور لبيب الخضرا رئيس جامعة الحسين التقنية، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018.

وتتضمن الاتفاقية إجراء دراسة جدوى تقنية واقتصادية لإنشاء محطة تجريبية للطاقة الكهروضوئية مزودة بتقنيات لتخزين الطاقة، تسهم في توفير الطاقة على مدار الساعة وتفادي التفاوت في إمدادات الطاقة التي تتسم بها المحطات العاملة بالطاقة المتجددة، ما يفتح الباب أمام توسيع انتشار حلول الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة.

وسيتم تشكل لجنة توجيهية للمتابعة وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية.

وقال الدكتور لبيب الخضرا رئيس جامعة الحسين التقنية «ستساهم مصدر بما تملكه من خبرة واسعة ومكانة رائدة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة في دعم جامعة الحسين التقنية في مساعيها بالاستفادة من طاقة الشباب الأردني، وتعزيز مشاريع الطاقة النظيفة في المملكة لتحفيز النمو الاقتصادي».

وقال محمد جميل الرمحي المدير التنفيذي للعمليات في مصدر «سيساهم هذا التعاون في الاستفادة من خبرات ومعارف أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعة للتوصل إلى حلول مبتكرة لمعالجة تحديات الطاقة النظيفة.