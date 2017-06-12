إسرائيل تخصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات السلطة



تاريخ النشر: الإثنين 12 يونيو 2017 غزة (وام) صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع أمس على مشروع القانون والذي يتم بموجبه خصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة. وينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب «هناك مستقبل» اليعازر شتيرن على تخويل السلطات الإسرائيلية الصلاحيات التي تمكنها تقليص واقتطاع مبالغ من الضرائب التي تنقلها للسلطة الفلسطينية لمنع نقلها لعائلات فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، حيث زعم مشروع القانون أن السلطة تنتهك اتفاق أوسلو بتحويل الأموال لتلك العائلات.