خطط إسرائيلية لبناء أكبر عدد من الوحدات الاستيطانية

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، أمس، أن إسرائيل قامت عام 2017 بتقديم أكبر عدد من المشاريع الاستيطانية منذ عام 1992، على الرغم من التحذيرات بأن هذه الخطط ستؤثر سلباً على فرص تحقيق حل الدولتين.

وقال ليبرمان للصحافيين والوزراء في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إنه في هذا العام، تم تقديم خطط لبناء 8.345 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك خطط «للبناء الفوري» لـ 3.066 منزلا.وتمر خطط البناء الاستيطاني في العادة بعدد من المراحل قبيل حصولها على الموافقة النهائية.

وبحسب ليبرمان، فإن «الأرقام في النصف الأول في عام 2017 هي الأعلى منذ عام 1992». وهذه الأرقام تماثل الأرقام التي نشرتها حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان الأسبوع الماضي.

وذكرت السلام الآن انه مع الخطط الاستيطانية والعطاءات التي طرحت هذا العام، فانه تم تقديم خطط من أجل بناء 7.721 وحدة استيطانية هذا العام، أي أكثر بثلاث مرات من كل الخطط التي تم تقديمها في عام 2016، والتي بلغت 2.699 وحدة.