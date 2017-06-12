المؤبد لمصري حاول مهاجمة جنود أميركيين بالكويت

الكويت (أ ف ب)

أصدرت محكمة كويتية أمس، حكماً قضى بالسجن المؤبد بحق مصري مؤيد لتنظيم داعش حاول مهاجمة جنود أميركيين في الكويت.

وكان المصري إبراهيم سليمان صدم بشاحنته في أكتوبر الماضي مركبة تحمل على متنها ثلاثة جنود أميركيين في حادث قالت السفارة الأميركية، إنه ناجم عن «اعتداء إرهابي». ولم يصب الجنود بجروح إلا أن المهاجم أصيب بعدما اشتعلت شاحنته جراء الاصطدام.

وقالت الشرطة الكويتية حينها، إنها عثرت بحوزة المهاجم على رسالة يعلن فيها تأييده لتنظيم داعش وعلى متفجرات. والحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ليس نهائياً ويمكن أن يخضع للاستئناف.

وصدر في الكويت أيضاً أمس، حكم عن محكمة الاستئناف العليا بالسجن عشرين سنة بحق فهد فراج الذي يعتقد أنه قائد خلية رئيسية تابعة لتنظيم داعش.

كما أيدت أحكاماً بالسجن بين 15 و10 سنوات بحق أعضاء الخلية الآخرين وعددهم 8.