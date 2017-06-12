إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي ومكانه مجهول

بنغازي (وكالات)

قال محامٍ وجماعة مسلحة في غرب ليبيا، إن الجماعة أطلقت سراح سيف الإسلام القذافي الذي احتجز في أعقاب انتفاضة عام 2011 ضد والده الراحل معمر القذافي. وقال محاميه خالد الزيدي أمس، إنه أطلق سراحه في بلدة الزنتان بموجب قانون عفو أقره برلمان شرق ليبيا.

وأضاف المحامي أن سيف توجه إلى مدينة أخرى لم يذكرها لاعتبارات أمنية.

وكان سيف (44 عاماً) أبرز أبناء القذافي وتردد أنه كان يُعد ليخلف والده قبل الانتفاضة التي اندلعت منذ ست سنوات وأطيح فيها بالقذافي وقتل. وقال الزيدي محامي سيف، إن نجل القذافي قد يلعب دوراً مهماً في جهود المصالحة الوطنية بسبب شعبيته في ليبيا.

وأضاف أنه سيلعب دوراً محورياً ودقيقاً في هذه المرحلة. وأبلغ الزيدي «رويترز» في مقابلة في القاهرة بأن سيف سيدلي ببيان في الفترة المقبلة ولن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية التي تسعى لإلقاء القبض عليه.