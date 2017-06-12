عدن تثمِّن دور «التحالف»

عدن (الاتحاد)

ثمن المئات من المتظاهرين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية أمام بوابة القصر الرئاسي في منطقة المعاشيق بمدينة عدن، بالأدوار التي تبذلها دول التحالف العربي في مختلف الجوانب العسكرية والإغاثية والخدماتية.

وتجمع المتظاهرون في حملة أطلق عليها «الزحف إلى معاشيق» في مديرية صيرة أمام بوابة قصر المعاشيق الرئاسي حاملين الشموع لإيصال رسائل بضرورة مواصلة تطبيع الأوضاع في مختلف الخدمات الرئيسية وعلى رأسها الكهرباء وتسليم الرواتب في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الانقلاب.

وأصدر القائمون على الحملة بياناً أكدوا فيه ضرورة أن تقوم الحكومة الشرعية بمسؤولياتها المباشرة تجاه تحسين مستوى حياة المواطنين ورفع معاناتهم في المدن المحررة، كما قدم البيان الشكر والتقدير لدول التحالف العربي على كل ما قدموه في المجال العسكري والأمني والإغاثي. وأشار البيان إلى أن أهالي عدن لن تنسى جهود الإمارات والسعودية عبر في تخفيف الضرر وفي إصلاح شأن قطاعات خدمية رئيسة مرتبطة بحياة المواطنين.

وأكد البيان أن بناء نماذج ناجحة في المناطق المحررة يسهل تخلي المواطنين عن الانقلابيين في المناطق الخاضعة لهم.