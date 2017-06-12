عودة جرحى يمنيين تلقوا العلاج في الهند إلى بلادهم

عدن (الاتحاد)

عاد عدد من جرحى الحرب اليمنيين عقب انتهاء رحلتهم العلاجية في مستشفيات الهند ضمن المنحة العلاجية والإنسانية التي تبنتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم والرعاية الصحية والعلاجية لجرحى الحرب التي تشهدها اليمن حالياً.

وأفاد مسؤولون في مكتب شؤون الجرحى بالهند بأن 11 جريحاً و7 مرافقين عادوا إلى اليمن عقب انتهاء رحلتهم العلاجية في عدد من المستشفيات الهندية، بدعم سخي ورعاية كريمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، مشيرين إلى أن «هناك عدداً آخر يتلقى العلاجات اللازمة وسط متابعة وإشراف من قبل الأشقاء في الإمارات الذين يولون الجرحى اهتمام كبير»، وأشاروا إلى أن أكثر من 163 عملية تم إجراؤها خلال الأشهر الماضية للجرحى في مستشفيات بنيودلهي وبونا، وأن تلك العمليات تكللت بالنجاح.