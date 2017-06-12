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«صقر الحالمة» تحرر مواقع جديدة في تعز
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تاريخ النشر: الإثنين 12 يونيو 2017

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام، وكالات (صنعاء، عدن)

حققت قوات الشرعية المدعومة بغطاء جوي من التحالف العربي تقدماً كبيراً في جبهات جنوب وشرق تعز، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على انطلاق عملية «صقر الحالمة» العسكرية على جبهات تعز.

وأوضح المتحدث الرسمي للجيش، في تعز، العقيد الركن منصور الحساني، أن قوات الجيش ‏تمكنت من تحرير مواقع التبة «السوداء» وتبة «الخلوة» وجبل الحرم وجبل المطار الشمالي والتقدم ‏في قرية «الخور» وتبة «النهاري» القريبة من قرية «الدبح».‏

وأشار إلى أن مليشيات الانقلابيين تكبدت خسائر في الأرواح خلال معارك التحرير قتل ‏خلالها 9 من عناصرهم، إضافة إلى جرحى آخرين.‏

وفي جبهة «الصلو»، بين المتحدث في تصريح بثته أمس وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، أن ‏الجيش فرض سيطرته الكاملة على مديرية «الصلو» عقب معارك مع الانقلابيين أسفرت عن ‏سقوط عددٍ كبيرٍ من القتلى والجرحى في صفوفهم وتدمير عدد من آلياتهم.‏

وأوضح الحساني أن قوات الجيش شنت هجوماً آخراً على مواقع المليشيا في جبهة ‏الكدحة ‏أسفرت عن تحرير ثلاثة مواقع جوار جبل «القرون»، إضافة إلى هجوم آخر استهدف ‏مواقع المليشيات في جبهة «الاقروض» نتج عنه ‏تحرير تبة «المنارة والشجرة والعسق» والاتجاه ‏نحو منطقة «حبور» جنوب مدينة تعز.‏ هذا وشنت طائرات التحالف أمس أكثر من 15 غارة شرق المدينة، واستهدفت مواقع للميليشيات في تبة «السوفيتيل» ومعسكر قوات الأمن الخاصة. ... المزيد
     
 