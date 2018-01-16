إنجاز %20 من رؤية المملكة 2030 للطاقة المتجددة بنهاية 2018

أبوظبي (الاتحاد)

كشف المهندس ياسين الحربي، الباحث العلمي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن إنجاز 20% من رؤية المملكة السعودية 2030 في الطاقة المتجددة بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن المملكة بدأت أول مشروع للطاقة الشمسية عام 1980، وتم تزويد 3 قرى بالطاقة الشمسية في المملكة عبر محطات إنتاج الكهرباء في الطاقة الشمسية، موضحاً أنه بحلول عام 2020 ستصل القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في المملكة 4.3 جيجا وات لترتفع إلى 9.4 جيجاوات في عام 2030.

وأضاف لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركته ضمن وفد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في فعاليات قمة طاقة المستقبل 2018 بأبوظبي، أن «السعودية تدرس طرقاً لخفض كلفة الطاقة وتنويع مصادرها بعيداً من النفط، سلعة التصدير الأولى».

وأشار إلى أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تقوم بإجراء بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية وتقديم المشورة العلمية على المستوى الوطني، وتضطلع بدور رئيس في التخطيط للعلوم والتقنية في المملكة، بما في ذلك المشاركة في إعداد الخطط الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها، ودعم برامج ومشاريع البحوث العلمية للأغراض التطبيقية، والعمل على تطوير آليات لتحويل مخرجات البحث العلمي والتطوير التقني إلى منتجات صناعية، إضافة إلى تقديم الخدمات العلمية المتخصصة في مجالات المعلومات والنشر العلمي وتسجيل براءات الاختراع.