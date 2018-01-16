إنجاز %20 من رؤية المملكة 2030 للطاقة المتجددة بنهاية 2018

أبوظبي (الاتحاد)
كشف المهندس ياسين الحربي، الباحث العلمي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن إنجاز 20% من رؤية المملكة السعودية 2030 في الطاقة المتجددة بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن المملكة بدأت أول مشروع للطاقة الشمسية عام 1980، وتم تزويد 3 قرى بالطاقة الشمسية في المملكة عبر محطات إنتاج الكهرباء في الطاقة الشمسية، موضحاً أنه بحلول عام 2020 ستصل القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في المملكة 4.3 جيجا وات لترتفع إلى 9.4 جيجاوات في عام 2030.
وأضاف لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركته ضمن وفد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في فعاليات قمة طاقة المستقبل 2018 بأبوظبي، أن «السعودية تدرس طرقاً لخفض كلفة الطاقة وتنويع مصادرها بعيداً من النفط، سلعة التصدير الأولى».
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