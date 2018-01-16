%42 حصة «المستدامة» من الكهرباء بالمغرب 2020

أبوظبي (الاتحاد)

تساهم مشروعات الوكالة المغربية للطاقة المستدامة «مازن» بحصة 42% من الطاقة الإنتاجية للكهرباء في المغرب بحلول 2020، مقابل 34% حالياً، وترتفع إلى 52% بحلول 2030، لتصبح المملكة ضمن قائمة الدول التي تزيد فيها نسبة مساهمة الطاقة المتجددة والبديلة على الطاقة التقليدية في الاستهلاك المحلي للطاقة، بحسب عبيد عمران عضو مجلس إدارة الوكالة.

وقال عمراني لـ «الاتحاد»، أمس، على هامش مشاركة الوكالة في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل «إن مشروعات الوكالة تتضمن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وهناك مشروعان حالياً في مراحله النهائية، إضافة إلى مشروعات لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، فيما يبدأ العمل في مشروع لطاقة الرياح بطاقة 850 ميجاوات العام الجاري»، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تسير بقوة نتيجة للمناخ الاستثماري الجاذب والبنية التحتية والبيئة التشريعية والرؤية بعيدة المدى، مؤكداً أن المغرب توفر مشروعات تعد الأفضل عالمياً من حيث التكلفة في قطاع الطاقة المتجددة.

وكشف عمران عن مشاورات تجرى بين الإمارات والمغرب في قطاع الطاقة عموماً، والطاقة البديلة بشكل خاص، للدخول في مشروعات لإنتاج الطاقة في البلدين، منوهاً بأن الوكالة تعمل على توفير الكهرباء بتكلفة منخفضة، ووضعت استراتيجية لخلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية المرتكزة على استغلال الطاقات المتجددة.

وأشار عمران إلى أن وكالة «مازن» تأسست عام 2010 لتنفيذ الرؤية الوطنية للطاقات المتجددة، وهي تحقيق 52% من مزيج الطاقة المتجددة والمستدامة بحلول 2030، من خلال قيادة المشروعات المتكاملة للطاقة المتجددة في جميع جوانبها وما يترتب عنها من تنمية.