حماد: خليل قدم تنازلات مالية من أجل «العين»

العين (الاتحاد)

وصف محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف الفريق الأول والرديف، اكتمال صفقة تعاقد النادي مع المهاجم «الدولي» أحمد خليل، بالخبر المفرح، مؤكداً في الوقت نفسه قدرة اللاعب الجديد على تحقيق الإضافة المرجوة للفريق.

وأضاف «حماد»: عندما طرح اسم أحمد خليل في النادي كانت جميع الردود إيجابية من المدرب وأعضاء اللجنة الفنية للإحتراف، لأنه يعد من المهاجمين القلائل الذين يمتلكون المقدرة على صناعة الفارق، ليس على مستوى الدولة فحسب، بل على الصعيدين العربي والآسيوي، وكل الأندية تتمنى ضم لاعب في قيمة وإمكانيات أحمد خليل.

وواصل: المؤكد أن خليل لن يكون غريباً على العين، لأن أغلبية زملائه اللاعبين بالفريق «دوليون» ولعب معهم خليل سنوات عديدة، وعلاقتهم داخل وخارج الملعب قوية جداً، وأرجو له ولزملائه بالفريق التوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة بالموسم الحالي.

وتعليقاً على سؤال حول السر وراء تأخر نادي العين في إبرام صفقاته حتى اللحظات الأخيرة، قال: «آلية التعاقد والاستغناء عن اللاعبين تتطلب أحياناً الكثير من التأني وعدم الاستعجال، لأن نجاح الصفقة مرتبط باتفاق عدة أطراف الناديين واللاعب وأحياناً أخرى تخضع المفاوضات لعوامل المفاضلة من عدة جوانب، خصوصاً إذا كان اللاعبون المرشحون من قبل المدرب بنفس القيمة الفنية ووقتها يتم الوضع في الاعتبار القيمة المالية للصفقة، بالإضافة إلى عامل المنافسة في سوق الانتقالات، لأنك لن تكون النادي الوحيد الذي يفاوض لاعباً أو اثنين في التوقيت نفسه، الأمر الذي يحتاج إلى المساحة الزمنية الكافية».