«مقتل بائع الكتب».. موقف إنساني ضد العنف

فاطمة عطفة (أبوظبي)
جعل سعد محمد رحيم كاتب رواية «مقتل بائع الكتب» مدينة بعقوبة العراقية مسرح الجريمة، إضافة إلى التحقيق الذي يحاول استكشاف ملابساتها. ويغطي هذا العمل الذي يأخذ منحى التحقيق الصحافي فترة زمنية طويلة من تاريخ العراق الحديث تمتد من الستينيات إلى ما بعد مصرع بطلها محمود المرزوق في أواخر 2009. أما القتيل فهو رسام مثقف كان ضحية الظلم الدكتاتوري في بلاده، كما كان في بلد الاغتراب «تشيكوسلوفاكيا» خلال العهد الاشتراكي. ورغم أنه كان ملتزماً بالأفكار اليسارية، بعيداً عن الأيديولوجيا وجمودها، فقد عانى من الاستبداد الشيوعي في الغربة أضعاف ما لاقاه في بلاده.
والرواية تنطلق من بداية بوليسية تشد اهتمام القارئ، حين يتلقى الصحافي ماجد بغدادي، بعد منتصف الليل، هاتفاً من مجهول متقدم في السن – كما يوحي صوته - يطلب منه أن يقوم بالتحقيق في جريمة الاغتيال، قائلاً له: «حياة المرزوق غابة من الأسرار».
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رواية «مقتل بائع الكتب» لسعد محمد رحيم تعبر بوسائل متعددة، من مشاهد ولقاءات ورسائل وشهادات، عن موقف إنساني واضح ضد العنف والظلم والدمار.