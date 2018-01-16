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المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو دبي» لـ «الاتحاد»:

إعادة تدوير %80 من مباني البنى التحتية في نطاق معرض «إكسبـو 2020 »
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تاريخ النشر: الثلاثاء 16 يناير 2018

حاتم فاروق (أبوظبي)

يخطط مكتب «إكسبو دبي» لإعادة تدوير 80% من مباني البنى التحتية المقامة داخل نطاق معرض «إكسبو 2020» والمقامة على مساحة تتجاوز 4.39 كيلومتر مربع، لتتحول المنطقة بعد انتهاء فترة إقامة المعرض إلى منطقة حرة ومراكز تجارية، فضلاً عن منطقة سكنية، بحسب نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي».

وقال العلي لـ«الاتحاد»، إن النسبة المتبقية من مباني «إكسبو دبي»، والتي تشكل 20% من إجمالي المساحة، فقد تم بشأنها بالفعل توقيع اتفاقيات مع الدول المشاركة والتي تجاوزت في الوقت الراهن 150 دولة، تتيح إعادة تفكيك الأجنحة المشاركة بعد انتهاء المعرض، وإعادة تلك الأجنحة إلى دولها، وذلك في إطار خطط «إكسبو دبي» لدعم خطط وإستراتيجيات الاستدامة.

وبخصوص استخدام الطاقة النظيفة خلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، فقد أشار المدير التنفيذي إلى أن إدارة المعرض حرصت على دعم خطط استهلاك الطاقة خلال فعاليات المعرض، ليصل إلى نحو 50% من الطاقة الإجمالية المستخدمة، منوهاً أن مبادرات الاستدامة في معرض «إكسبو دبي» تحتل مكانة متقدمة ضمن أولويات العمل في عمليات تنظيم وإدارة المعرض.

وعلى هامش فعاليات اليوم الأول من أسبوع أبوظبي للاستدامة، أعلن «إكسبو 2020 دبي» إطلاق برنامج رواد الاستدامة الموجه لمدارس الدولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التغير المناخي والبيئة، بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي جميلة المهيري وزير دولة لشؤون التعليم العام.

وقال العلي، إن البرنامج يهدف إلى تشجيع المدارس العامة والخاصة على تبني مبادرات الاستدامة ودعم جهودها في هذا المجال، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستدامة بين الطلبة، مؤكداً أن المدارس الراغبة في المشاركة بالبرنامج يتعين عليها تقديم مشاريعها الحالية والمستقبلية في مجال الاستدامة، ودمج الاستدامة في العملية التعليمية، لافتاً إلى أن «إكسبو دبي» أطلق 45 منحة في 30 دولة منها 18 تتعلق بقضايا الاستدامة. ... المزيد
     
 

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